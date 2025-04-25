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Arnavutköy'de Sahibinden Kaçan Deve Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Arnavutköy'de Sahibinden Kaçan Deve Vatandaşlar Tarafından Yakalandı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sahibinden kaçan deve, vatandaşlar tarafından yol üzerinde araç ile takip edilerek yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sahibinden kaçan deveyi yol üzerinde araç ile takip eden vatandaşlar önünü keserek yakaladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'ün Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçan bir deve yol üzerinde koşmaya başladı. Yolda deve gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde peşine takılarak yakalamaya çalıştı. Bir süre sonra vatandaşlar deveyi araç ile önünü keserek yakaladı. İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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