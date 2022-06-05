Arnavutköy'de otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Haberler

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Arnavutköy'de otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Arnavutköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak, şarampole yuvarlandı.

Arnavutköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak, şarampole yuvarlandı. Araç ağaca çarparak dururken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Özcan Acar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile geriye doğru şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Özcan Acar kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içerisinde bulunan Fakirullah Acar, Kamile Acar ve Abdulhakim Acar yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Fakirullah Acar, Kamile Acar ve Abdulhakim Acar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaza sonrası otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Mahallesi Tragger 3. Sayfa Haberler

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