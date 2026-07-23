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Arnavutköy'de husumetlilerinin dükkanını silahlarla bastılar, o anlar kamerada

Arnavutköy'de husumetlilerinin dükkanını silahlarla bastılar, o anlar kamerada
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Arnavutköy'de husumetli oldukları oto tamirhanesine baskın yapan 5 şüpheli, polis tarafından 3 silahla birlikte yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde çocuk bulunmasına rağmen silaha davranılması faciayı önledi.

Arnavutköy'de aralarında husumet bulunduğu öne sürülen oto tamirhanesine baskın yapan 5 şüpheli, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin detaylı çalışması sonucunda 3 silahla birlikte yakalandı. Şüphelilerden biri iş yerinde çocuk bulunmasına rağmen içeri girer girmez belindeki silaha davrandığı ve ardından yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işletme sahipleriyle aralarında daha önceden husumet bulunan 5 kişi iş yerine gelerek baskın yaptı. Şahıslardan biri içeri girer girmez belinde bulunan silaha davranırken, iş yerinde bulunanlarla şüpheliler arasında kısa sürede kargaşa yaşandı. Olay sırasında iş yerinde bir çocuğun da bulunduğu görüldü. Yaşanan arbede sırasında silahların ateşlenmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin ve çevrenin güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye aldı. Asayiş Büro dedektiflerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen F.D. (20), M.Ç. (40), E.K. (23), İ.K. (51) ve Y.D. (22) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 silah ele geçirildi.

Öte yandan iş yerine yapılan baskın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin iş yerine geldiği, şahıslardan birinin içeride çocuk bulunmasına rağmen içeri girer girmez belindeki silaha davrandığı ve ardından taraflar arasında kargaşa yaşandığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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