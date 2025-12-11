Müdürü zehirlediği gerekçesiyle tutuklanan temizlik görevlisinin yakınları konuştu: "Komplo kuruldu"

Arnavutköy'de okul müdürünü yemeğin içerisinde çamaşır suyu koyarak zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan hizmetli Züfre S.'nin yakınları konuştu. Züfre S.'nin iftiraya kurban gittiğini öne süren veliler ve kadının yakınları gerçeğin bir an önce ortaya çıkmasını istedi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanılan bir ilkokulun temizlik görevlisinin okul müdürü ve yönetimini zehirlemek maksadıyla tavuk yemeğine çamaşır suyu döktüğü iddia edilerek şikayet edildi. Şikayetler üzerine okulun temizlik görevlisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Şeyh Şamil İlkokulu çevresinde okulda görevli temizlik görevlisi Züfre S.'yi tanıyan veliler ve yakınları okula gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kimin suçu varsa hepsi ceza alsın"

Züfre S.'nin eski çalışma arkadaşı Gizem Yılmaz, "Ben 3 yıl önce bu okulun kantininde çalıştım. Züfre arkadaşımı da yaklaşık 10 senedir tanıyorum. 3 yıl boyunca birlikte çalıştık. Bu kadının böyle bir şey yapması mümkün değil. Sokaktaki canlılara bile bakan bir insan. Kaldı ki insan sağlığına zarar verecek biri asla değildir. Arkadaşımızdan bildiğimiz kadarıyla, kadrolu olduğu için çalışmalarını mı istemiyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyoruz ama sürekli mobbing uygulamaya başladılar. Arkadaşımız da gidip şikayet etti. Şikayetten sonra müfettişler gelip gitmeye başladı. Bu olaydan sonra araları ister istemez gerginleşti. Daha sonra da böyle bir şey yapıldı. Bu kesinlikle olacak bir şey değil. Burası okul; temizlik malzemeleri burada olacak tabii ki. Bu okulda neden yemek yapılıyor? Ayrıca arkadaşımızın bunu yaptığı görülmüyor. Yemeğin içine bir şey kattığı görülmüyor. Neden suçlanıyor ' Müdür Bey 'Ben gözümle gördüm' demiş. Eğer gerçekten gördüyse, kamera da müdür beyin gördüğünü görmüştür. Peki kamera kayıtları nerede' Neden açıklanmıyor? Tüm kamera kayıtlarının ortaya çıkmasını istiyoruz. Arkadaşımızın suçsuz yere yattığını düşünüyoruz ve kimin suçu varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz." dedi.

"Kadrolu çalıştığı için bir şey yapamadılar ama çok mobbing uyguladılar"

Eski okul aile birliği başkanı Aysun Özer ise "Ben de daha önce 2 yıl burada okul aile birliği görevlisiydim. Arkadaşımız 14 yıldır bu okulda. Bunun bir komplo olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün veliler de dahil herkes bu durumun farkında. Daha önce yaşanan sürtüşmelerle ilgili intikam amaçlı yapıldığı belli. Kadını lojmandan çıkarmak istediler. Kadın kadrolu olduğu için işlem yapamadılar ama çok büyük mobbing uyguladılar. Yeni gelen bazı temizlik işçilerinin müdüre yakın davrandığını düşünüyorum ve bu kurguya onların dahil olduğuna eminim. Kriminal sonuç gelmeden 'etin içinde çamaşır suyu bulundu' deniyor ama ortada pişmiş bir yemek yok, yiyen yok, zehirlenen yok. Bu nasıl bir zehirlenme gerekçesiyle tutuklama oluyor? Et üç gün okulda bekletiliyor, üç gün sonra kriminal incelemeye gönderiliyor. Neden bekletiliyor? Arkadaşımıza müdür bu durumu söylediğinde, 'Hocam polisi çağırın, tutanak tutun, savunmamı yazayım' diyor. Neden pazartesi yapılmıyor da salı akşamı şikayette bulunuluyor, çarşamba günü et gönderiliyor? Bu, müfettişlere ve Milli Eğitim'e yaptığı şikayetler nedeniyle kadına kurulmuş bir komplo" şeklinde konuştu.

"Yeni personelle birlikte kardeşime tuzak kurdular"

Züfre'nin ablası Ayşe Kaplan ise, "Bir parça et varmış. Kız kardeşim mutfakta kendine kahvaltı hazırlıyormuş. Eti oraya koymuşlar, üç saat boyunca kimse yanaşmamış. Yukarıda müdür kameraya çekiyor; fotoğrafını, videosunu alıyor. Kardeşim dönerken izliyormuş. Çamaşır suyu şişesini de oraya koyuyorlar. Temizlik personeli gelip 'Yemek çok acayip kokuyor, çamaşır suyu kokuyor' diyor. Müdürüne haber veriyorlar. Müdür gelip 'Evet, çamaşır suyu var' diyor. Züfre de 'Ne diyorsunuz hocam? Polisi çağırın, tutanak tutulsun, aklanayım' diyor. Müdür ise olayı yumuşatmaya çalışıp geçiştiriyor. İki gün böyle oyalıyorlar. Sonra videoları karakola götürüyor. Kız kardeşim personeli kadroya aldırmak istemediği için daha önce de çeşitli kumpaslar kurulmuştu. Yeni personellerle birlikte kardeşime tuzak kurdular" dedi.

Müdürün ifadesine ulaşıldı, "Canımıza kast etti"

Yapılan soruşturma kapsamında Okul Müdürü Y.B.'nin emniyete verdiği ifadeye ulaşıldı. Müdür Y.B.'nin ifadesinde, "Züfre S. isimli şahıs bana ve okul yönetimine yapılan yemeğe çamaşır suyu koyarak bizim hayatımıza kast etmiştir. Canımıza kast eden Züfre S. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi. - İSTANBUL