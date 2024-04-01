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Arnavutköy'de muhtarlık seçimi sonrası çıkan kavgada silahlı çatışma: 2 yaralı

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Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında seçim sonrası kavga çıktı. Okulda başlayan kavga sokakta silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mahmut Dizman (32) ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öne sürülen iki aileden bir tarafın eski muhtar Ahmet Güleryüz'ü desteklediği, diğer tarafın ise seçimlerde birinci olan ve muhtar seçilen Murat Tepe'yi desteklediği öğrenildi.

Okulda başlayan sözlü kavga sokakta silahlı çatışmaya döndü

Seçim sonrası okulda akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek sokağa taşarken iki taraf arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Silahların çekildiği kavgada Mahmut Dizman (32) ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı caddede uzun süre incelemelerde bulundu.

Silahlı çatışma anları cep telefonu kamerasında, görüntülerde sokakta iki grubun sağa sola koşuştuğu ve çok sayıda silah sesinin duyulduğu ve yerde yatan iki yaralının olduğu görülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması

sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolluca 3.Sayfa Güncel Haberler

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