Arnavutköy'de muhtarlık seçimi çatışması: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de muhtarlık seçiminde 2 muhtar adayı arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmayla ilgili 9 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 4 Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesinde 04.01.2024 saat 01.00 sıralarında iki aileden bir tarafın eski muhtar Ahmet Güleryüz'ü desteklediği, diğer tarafın ise seçimlerde birinci olan ve muhtar seçilen Murat Tepe'yi desteklediği öğrenilmişti. Seçim sonrası okulda akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek sokağa taşarken iki taraf arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Silahların çekildiği kavgada Mahmut Dizman (32) ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan kurşunların hedefi olmuştu. Hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı 5'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL