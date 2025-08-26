Arnavutköy'de Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları 11. Günde Devam Ediyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 15 Ağustos'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları, 11'inci gününde, ormanlık alana giriş yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri sonrası devam ediyor.

Arnavutköy ilçesinde 15 Ağustos günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar için başlatılan arama çalışmaları 11'inci gününde de sürüyor. Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısında bulunan ormanlık alana giriş yaptığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerin ardından çalışmalar ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarına AFAD, Hayrat Derneği, ANDA ve üniversitelerin sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyor. Ekipler bölgede ormanı tarayarak arama faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, büro amirliğine bağlı polisler de arama kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı. Ormanlık alan çevresine güvenlik koridorları çekilirken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL