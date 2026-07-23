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İstanbul Havalimanı sapağında hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Havalimanı sapağında hafriyat kamyonu devrildi
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İstanbul Havalimanı sapağında kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, yola yakıt aktı.

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere doğru yan yattı. Kazanın ardından kamyonun deposunun delinmesi sonucu yola yakıt akarken, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi İstanbul Havalimanı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimlik bilgileri öğrenilemeyen 34 PNH 293 plakalı hafriyat kamyonu, sapak üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere doğru savrulan kamyon yan yatarak durabildi. Kazanın ardından hafriyat kamyonunun yakıt deposu delinerek yola yakıt akmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı. İtfaiye ekipleri ise yakıt deposundan sızıntının devam ettiği hafriyat kamyonunun çevresinde olası bir yangın ve başka bir kazaya karşı tedbir aldı.

Yan yatan kamyonun kaldırılması ve yola dökülen yakıtın temizlenmesi için ekiplerin çalışması sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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