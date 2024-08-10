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Cani kocayı teslim olduğu an linç ettiler

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Arnavutköy'de 2 çocuk annesi Serpil Gül'ü sokak ortasında katleden Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bir süre bekledikten sonra teslim oldu. O anlara şahit olan mahalleli, koşup Harun Gül'ü linç etti.

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 13.45 sıralarında yaşandı. 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül ile Harun Gül, 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi. İkili arasında bu sabah ise 'Çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül'ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurarak öldürdü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül silahıyla birlikte teslim oldu. Gül, polise teslim olduğu anda koşup gelen mahalleli tarafından linç edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Barış O. B.:

Çok delikanlısınız ya adam katlederken neden kimse kılını kıpırdatmadı

126
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Furkan Kutlay:

Kimse kusura bakmasın Türkiye’de yaşanmaz kaçan kurtuldu

99
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Muzaffar Tiryaki:

Herkes kendi adaletini dağıtıyor adalet olmayınca adaletin olmadığı yerde zulüm abad olur

91
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Musa Tekin:

cahil yobazların hükmettiği yerde bu tür olaylar her gün olur. Eğitim şart.

44
21
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Musa Gerçekçi:

Allah korkusu olmadığı yerde herkes zalimleşiyor.. aha biri mezara ve diğeride omur boyu mapusa.. Zavallı çocuklarda ortada kaldı..Hepsine yaz8k oldu.

43
2
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