Cani kocayı teslim olduğu an linç ettiler

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 13.45 sıralarında yaşandı. 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül ile Harun Gül, 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi. İkili arasında bu sabah ise 'Çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül'ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurarak öldürdü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül silahıyla birlikte teslim oldu. Gül, polise teslim olduğu anda koşup gelen mahalleli tarafından linç edildi.