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Arnab Kasırgası Andhra Pradesh'i vurdu, 132 binden fazla kişi tahliye edildi

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Hindistan'ın güneydoğusunda Andhra Pradesh'i vuran Arnab Kasırgası ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi, 132 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Elektrik kesintilerine yol açan kasırga nedeniyle bazı okullar kapatıldı, tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.

Hindistan'ın güneydoğusuna ulaşan Arap Kasırgası ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi, 132 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bengal Körfezi üzerinde oluan Arnab Kasırgası, Hindistan'ın Andhra Pradesh'i vurdu. Ağaçları ve elektrik hatlarını deviren kasırga nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Bazı okullar kapatıldı, tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi. Balıkçılık faaliyetleri askıya alınırken, acil durumlara müdahale etmek üzere kurtarma ekipleri hazır bekletildi. Andhra Pradesh'te 84 binden fazla, komşu Odisha eyaletinde ise 48 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesine göre kasırga önümüzdeki 48 saat içinde kuzey-kuzeybatıya doğru hareket ederek Odisha'nın güneyini geçecek, ardından Chhattisgarh eyaletine doğru ilerleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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