Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.

İddiaya göre; Kahramanmaraş'tan arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir, Kızılırmak Nehri'nde serinlemek istedi. Suya giren Özdemir, kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arkadaşının ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞI UYARDI, DİKKATE ALMADI

Özdemir'in suya girdiği anları cep telefonuna kaydeden arkadaşının görüntülerde, "Gitme derin, inat yemin ediyorum, inat. Sazlıklara gitme köprünün oradan geri dön" diye uyarılarda bulunduğu, Özdemir'in kısa bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.