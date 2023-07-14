Müge Anlı programıyla tanıdığımız Arife Gökçe hakkında merak edilenler Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Arife Gökçe olayı nedir? Arife Gökçe'yi kim öldürdü? sorularıyla araştırıldı. Müge Anlı programında işlenen konunun detayları ise merak ediliyor. Arife Gökçe'nin eşi olan Fikri Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin bulunması için yardım istedi. Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Arife Gökçe - Sinan olayı nedir? Arife Gökçe'yi kim öldürdü?

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Arife Gökçe'nin bulunup bulunmadığı ise merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük dikkat çeken olayın perde arkası araştırılıyor. En sık aratılanlar arasında ise Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Arife Gökçe olayı nedir? Arife Gökçe'yi kim öldürdü? soruları yer alıyor. İşte Arife Gökçe olayının detayları...

ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşini bulamayınca önce çevreyi aradı, ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken Arife Gökçe hala bulunmadı.

Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim bana ne. Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" dedi. Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sinan Bey'in sözleri yanlış anlaşıldı.

Annelerine "Allah belasını versin" dediğini zanneden Atakol ve Tufan, Sinan Bey'e saldırmaya çalıştı. Güvenliklerin araya girmesiyle Sinan Bey, stüdyodan çıkartılırken Atakol ve Tufan Bey güçlükle sakinleştirildi. O anlarda sinirlerine hakim olamayarak ağlayan Sinan Bey, "Kim öldürdüyse Allah belasını versin. Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? O benim için ana yarısıydı" dedi.

Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi. Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine gerilmişti. Anlı'nın tepkilerine sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı.