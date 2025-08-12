Ardahan polisinden dolandırıcılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi

Ardahan merkez ve 5 ilçede polis ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Terme, kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşlara broşür dağıtarak dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Kadınlara ise KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verildi. Polis ekipleri, vatandaşların bu tür suçlara karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - ARDAHAN