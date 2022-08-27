Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan haberleri! Esenyurt'ta cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

3. Sayfa Haberleri

Ardahan haberleri! Esenyurt'ta cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Ardahan gelişmesine göre Esenyurt'ta cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde Esenyurt, Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle derelerin suyu yükselirken, akış hızı ise arttı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin yaşadığı zorluklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title