Ardahan'da Yıldırım, 5 İneği Ele Geçirdi

Ardahan'da Yıldırım, 5 İneği Ele Geçirdi
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Ardahan'ın Hanak ilçesi Dilekdere köyünde, sağanak yağış sırasında yıldırım çarpması sonucu 5 inek telef oldu. Köylüler, zarar tespiti için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu.

Ardahan'ın Hanak ilçesi Dilekdere köyünde 5 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu.

Hanak ilçesinde dün başlayan sağanak etkisini gece boyu sürdürdü. Dilekdere köyü yaylasında hayvan sürüsünün bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Olayda beş inek telef oldu.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, Ardahan il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yıldırım düşmesi sonucu bölgede zarar tespit çalışması yapma talebinde bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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