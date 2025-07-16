Ardahan'da Yıldırım, 5 İneği Ele Geçirdi

Ardahan'ın Hanak ilçesi Dilekdere köyünde 5 inek, yıldırım çarpması sonucu telef oldu.

Hanak ilçesinde dün başlayan sağanak etkisini gece boyu sürdürdü. Dilekdere köyü yaylasında hayvan sürüsünün bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Olayda beş inek telef oldu.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, Ardahan il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yıldırım düşmesi sonucu bölgede zarar tespit çalışması yapma talebinde bulundu. - ARDAHAN