Polis, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumda farkındalığın artırılması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında vatandaşlara aile içi şiddet, yasa dışı bahis, sanal kumar, bağımlılık ve dolandırıcılık konularında önemli bilgiler aktarıldı.

Ekipler, vatandaşlarla birebir görüşerek aile içi şiddetin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler, yasa dışı bahis ve sanal kumarın bireyler ile aileler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Özellikle telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan polis ekipleri, vatandaşlardan kişisel bilgilerini tanımadıkları kişilerle paylaşmamalarını ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile emniyet birimlerine başvurmalarını istedi.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara konuya ilişkin broşürler dağıtılırken, güvenli internet kullanımı, bağımlılıkla mücadele ve suçtan korunma yöntemleri konusunda da tavsiyelerde bulunuldu.

Emniyet yetkilileri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı