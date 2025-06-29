Ardahan'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta İki Yaralı

Ardahan'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta İki Yaralı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A idaresindeki 34 CJJ 003 plakalı otomobil, Göle-Selim yolunun Kızıl Gedik mevkisinde devrilerek uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçta sürücü ile araçtaki B.Ö yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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