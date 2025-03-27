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Ardahan'da Toprak Damlı Ev Çöktü, 81 Yaşındaki Adam Yaralandı

Ardahan'da Toprak Damlı Ev Çöktü, 81 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Ardahan'ın Tunçoluk köyünde, kar ve yağmur sularının etkisiyle Nurettin Demir'in toprak damlı evi çöktü. 81 yaşındaki Demir, ailesi tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da toprak damlı ev çöktü, enkaz altında kalan 81 yaşındaki Nurettin Demir yaralandı.

Ardahan Merkeze bağlı Tunçoluk köyünde 81 yaşındaki Nurettin Demir'e ait tek katlı toprak evin, kar ve yağmur sularının etkisiyle bir bölümü çöktü. Çökmede toprak ve ahşaplar altında kalan Demir, evdeki ailesi tarafından kurtarıldı. Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nurettin Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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