Ardahan'da Tır Dorsesi Dereye Uçtu, Trafik Kapatıldı

Ardahan'da Tır Dorsesi Dereye Uçtu, Trafik Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen kazada, dozer yüklü bir tır dorsesi araçtan ayrılarak dereye uçtu. Şans eseri herhangi bir yaralanma ya da ölüm yaşanmazken, kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.

Ardahan in Posof ilçesinde 2 gün önce meydana gelen kazada tırdan ayrılan dozer yüklü dorse, dereye uçtu. Karayolları ekipleri dozeri bulunduğu yerden çıkartmak için karayolunu trafiğe kapattı.

2 gün önce Ardahan-Damal-Posof karayolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada dozer yüklü Dorse şarampole uçtu. Dorseyle birlikte dozerin bulunduğu yerden çıkartılması için yol trafiğe kapatıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatılan karayolunda güvenlik önlemleri alındı. Ardından 2 vinç yardımıyla yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın sonucunda Tır dorsesi ve dozeri uçurumdan çıkarak sahibine teslim etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa’da orman yangınlarının ardından 'hava kirliliği' alarmı: Şikayetler yüzde 30 arttı

O kentimiz nefes alamıyor! Ölüm riski yüzde 8 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.