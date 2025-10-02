Haberler

Ardahan'da Piknik Tüpü Patladı: Bir Kişi Yaralandı

Ardahan'da Piknik Tüpü Patladı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bir apartman dairesinde patlayan piknik tüpü sonucu S.Y. adlı bir kişi sol elinden yaralandı. Olay anında itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Ardahan'da apartman dairesinde patlayan piknik tüpü sebebiyle bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karagöl Mahallesi Nehir sokaktaki bir apartmanın 2'inci katında S.Y.'nin yaşadığı dairede yemek yapıldığı sırada piknik tüpü patladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada S.Y sol elinden yaralanırken, patlama nedeniyle evde de hasar meydana geldi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu

Barça ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.