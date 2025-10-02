Ardahan'da Piknik Tüpü Patladı: Bir Kişi Yaralandı
Ardahan'da bir apartman dairesinde patlayan piknik tüpü sonucu S.Y. adlı bir kişi sol elinden yaralandı. Olay anında itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.
Karagöl Mahallesi Nehir sokaktaki bir apartmanın 2'inci katında S.Y.'nin yaşadığı dairede yemek yapıldığı sırada piknik tüpü patladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada S.Y sol elinden yaralanırken, patlama nedeniyle evde de hasar meydana geldi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa