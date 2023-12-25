Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Tırlar Yolu Kapattı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş Sınır Kapısı'ndan gelen tırlar Ardahan yönünde kaygan zeminden dolayı kaza yaptı. Çıldır-Ardahan karayolunda yoldan çıkan tırlar sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma ekipleri kapanan yolda geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Yolun trafiğe açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - ARDAHAN