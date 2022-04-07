Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ARDAHAN MERKEZ, ARDAHAN (İHA) - Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan Merkez'de ikamet eden ve Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla aranan T.Ö. ve Z.Ö. isimli şahısların kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda ikametlerinde yakalanan T.Ö. ve Z.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan Merkez, Ardahan, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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