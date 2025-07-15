TikTok'ta paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Arda Edeoğlu, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Peki, Arda Edeoğlu kimdir ve neden bu kadar merak ediliyor? Peki, Arda Edeoğlu kimdir? Arda Edeoğlu kaç yaşında, nereli?

ARDA EDEOĞLU KİMDİR?

Arda Edeoğlu, sosyal medya platformu TikTok'ta büyük bir kitleye hitap eden, genç yaşta popüler olmuş içerik üreticilerinden biridir. "Din, dil, ırk sadece birer etiket; gerçek kimlik insan olmaktan gelir" sözüyle birçok takipçinin dikkatini çeken Edeoğlu, bu duruşuyla farklılaşmaktadır.

Yüksekova, Şırnak kökenli olduğu bilinen Arda Edeoğlu, etnik kökeni ve memleketiyle gurur duyarken aynı zamanda herkesi kapsayan bir mesaj vermeyi amaçlamaktadır.

ARDA EDEOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Arda Edeoğlu, 14 Temmuz 2025 gecesi Van'ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.