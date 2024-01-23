Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu: Görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa Harran'da akraba olan aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle hayatını kaybeden iki kardeşe ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturmanın sürdüğü acı olayla ilgili yeni görüntülerde silahla vurulan iki kardeşin kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü. Kavgada ağır yaralanan kardeşler, hastanede hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün Harran ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali ve İzzetin kardeşler hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.