Üye Girişi
Haberler

Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu: Görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda iki kardeş hayatını kaybetmişti. Acı olayın ardından kardeşlere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa Harran'da akraba olan aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle hayatını kaybeden iki kardeşe ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturmanın sürdüğü acı olayla ilgili yeni görüntülerde silahla vurulan iki kardeşin kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü. Kavgada ağır yaralanan kardeşler, hastanede hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün Harran ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali ve İzzetin kardeşler hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu: Görüntüleri ortaya çıktı

Arazi kavgası 2 kardeşin hayatına mal olmuştu: Görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Harran kavga Olaylar Şiddet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Benzine ne kadar zam gelecek? 23 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine zam ne zaman gelecek? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi! Bu akşam hangi maçlar var? 23 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi diziler var? 23 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? SON DAKİKA 23 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Kırgızistan'da en son kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kadir Yasak kaç yıl ceza aldı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar belli oldu! Resmi Gazete bugün (23 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Afrika Kupası kaç takım çıkıyor, turnuva formatı ne? Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu? Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title