Arazi anlaşmazlığı taşlı silahlı kavga dönüştü! Ölü ve yaralılar var

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Muş'un Hasköy ilçesinde arazi meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada V.G hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından güvenlik önlemlerin alınması ile Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
