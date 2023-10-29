Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Çetin Gören'i (42) tüfekle vurarak öldüren Celal Gören (66), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin kırsal Pazarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Gören ile amcası Celal Gören arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Celal Gören, yanında bulundurduğu tüfekle yeğenine ateş etti. Çetin Gören, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin Gören'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Gören ise jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çetin Gören'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gözaltına alınan Celal Gören ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Celal Gören'in karakoldaki ifadesinde, "Çetin ile arazi anlaşmazlığımız vardı, aramızda kavga çıktı, ben de o sinirle tüfeği çektim, vurdum" dediği belirtildi.