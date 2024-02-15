Arapgir'de Yeni Hükümet Binası İnşaatı Durduruldu
Malatya'nın Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açıldı. Hükümet konağının eski yerine yapılmasını isteyen ilçe halkı yargından gelecek haberi bekliyor.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açıldı. Hükümet konağının eski yerine yapılmasını isteyen ilçe halkı yargından gelecek haberi bekliyor.
Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binasının ilçe dışında kaldığını belirten bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, Hükümet konağının eski yerine yapılmasını istediklerini söyledi.
Hükümet konağının ilçe merkezine iki kilometre uzaklıkta bulunduğu aktaran vatandaşlar, bölgede ulaşım konusunda yaşanacak ciddi sıkıntıların olduğunu belirtti.
Merkezi İstanbul'da bulunan Arapgir Kültür Derneği, Başkanı Turgay Akşahin'de konunun takipçisi olduklarını belirterek, Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açtıklarını kaydetti. - MALATYA