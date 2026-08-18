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Eskişehir'de 1 Haftada 86 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 10-17 Ağustos tarihleri arasında yaptığı 367 uygulamada çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı. Arananlar arasında 10 yıl ve üzeri cezası bulunan 2 kişi de yer aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 86 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki 367 uygulama noktasında 367 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 86 şahıs, 5 yıla kadar aranan 45 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 86 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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