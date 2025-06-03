Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi

Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
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Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
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İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra Ali Sukas, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 4 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden gerildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra Ali Sukas, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUgur Ayhan:

tam bi orta doğu ülkesiyiz ne hırsız bitiyor ne haini bide bunların %30 destekcisi var.

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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

vay anam be kardeşim abbasa bak. ne çabuk bitirim oldun be anam. bunlar varya tam salak yaa hırsızlığında bi raconu var bi kuralı var. bunlar çalarken biz çalıyoruz rahatsız etmeyin bizi demişler

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Haber YorumlarıJon snow:

Vallahi bunada inanan affedersiniz ama aptaldır .Ulan hepsi mi bütün belediyeler mi suçlu .siz kafayı mı yediniz .direkt uğraşmadan CHP yi kapatma derdindeyiz deseniz daha akıllıca inanılır olur

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Haber Yorumlarımehmet:

sıra akp belediyelerine ve yandaşlarına gelince görcez asıl curcunayı

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

at izi eşek izine eşek izi it izine it izi kedi izine karışmış durumda burdan çıkan sonuç bu siyasilerin hiç birinden bu ülkeye bir fayda çıkmayacağı vatandaş ortada kalmış durumda herkes başının çaresine baksın

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