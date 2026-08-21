Haberler

Samsun'da Babasını Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Babasını Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, aracına zarar verdiği ve babasını darp ettiği iddia edilen E.Ö. (30), şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da araca zarar verip babasını darp ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araca zarar verip babasını darp ettiği iddia edilen E.Ö.(30), şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan E.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaneye kaldırılan hükümlü tedavi gördüğü sırada firar etti

Kolu kırık mahkumdan şok firar! Bütün ekipler onu arıyor
Köpekten kaçarken fenalaşıp hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Köpekten kaçarken fenalaşan 15 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”
Domuz avı faciayla bitti! Ölümü arkadaşının elinden oldu

Domuz avlamak isterken arkadaşını öldürdü
Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye geliyorlar: Barista eğitimi alıp kendi markalarını kuruyorlar

Dünyanın dört bir yanından bu eğitim için Türkiye'ye geliyorlar
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın