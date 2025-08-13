Hırsız, Park Halindeki Araçtan Telefon Çaldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde park halindeki araçta uyuyan şoförün şarjdaki cep telefonunu çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Zanlının 34 farklı hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıkarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 27 Temmuz'da Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Selman G. adlı bir kişi, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında park halindeki aracında sabaha karşı uyuyakaldı. Uyandığında şarjda bıraktığı cep telefonunun saat 04.40'da çalındığını farkeden G., durumu polise bildirdi. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekipleri, söz konusu mahallede çalışma başlattı. Olay yerine dönük güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, eşkal bilgilerinden failin Z.K.(36) adlı kişi olduğunu tespit etti. Kimlik bilgileri ve adresi tespit edilen Z.K., 7 Ağustos Perşembe günü İstiklal Caddesi Atıf Yılmaz Sokak'taki evine yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli K., Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürüldü. Zanlının emniyette yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında, son olaydan önce 34 farklı hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan Z.K., ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. - İSTANBUL