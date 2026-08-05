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Bagajda Telefonla Yolculuk: Pes Dedirten Görüntü

Bagajda Telefonla Yolculuk: Pes Dedirten Görüntü
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Ankara’da araç bagajında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yapan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da araç bagajında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yapan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan'da kaydedilen görüntülerde 06 ENS 14 plakalı otomobilin bagaj kısmında yolculuk yapan kişinin rahat tavırları 'pes' dedirtti. Tehlikeli yolculuğa aldırış etmeden elindeki telefonla oynayan şahıs, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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