Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin

İstanbul Esenyurt'ta bir apartmana sipariş dağıtmak için giren motosikletli kurye, kafasındaki kaskı çıkarmadığı gerekçesiyle apartman yöneticisinin sert tepkisiyle karşılaştı. Yönetici, kuryeye yönelik "Köpeksin, insan değilsin çünkü" diyerek hakaret etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olay, sosyal medyada büyük tepki çekerken, kuryelerin çalışma şartları ve maruz kaldıkları kötü muamele yeniden gündeme geldi. Kullanıcılar, yöneticinin tavrını sert bir şekilde eleştirirken, olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.