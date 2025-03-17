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Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin

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İstanbul Esenyurt'ta bir apartmana sipariş dağıtmak için giren motosikletli kurye, kafasındaki kaskı çıkarmadığı gerekçesiyle apartman yöneticisinin hakaretine uğradı. 'Köpeksin, insan değilsin' diyen yönetici, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kuryelerin çalışma şartları ve maruz kaldıkları kötü muamele tekrar gündeme geldi. Yöneticinin tavrını eleştiren kullanıcılar, olayla ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta bir apartmana sipariş dağıtmak için giren motosikletli kurye, kafasındaki kaskı çıkarmadığı gerekçesiyle apartman yöneticisinin sert tepkisiyle karşılaştı. Yönetici, kuryeye yönelik "Köpeksin, insan değilsin çünkü" diyerek hakaret etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olay, sosyal medyada büyük tepki çekerken, kuryelerin çalışma şartları ve maruz kaldıkları kötü muamele yeniden gündeme geldi. Kullanıcılar, yöneticinin tavrını sert bir şekilde eleştirirken, olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları92dqvndmcr:

kaskını çıkaraydın sende ne olacaktı sanki neden bu kadar inat yaparsınız anlamıyorum

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