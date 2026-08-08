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Çankırı'da Apartman Dairesinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Apartman Dairesinde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2. katında bulunan evde henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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