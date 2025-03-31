Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
İşte hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın son anları

İşte hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son anları
Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı

Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri kameralara böyle yansıdı
İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal Erdoğan açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Türkiye, İsrailli bakanın skandal sözlerine böyle yanıt verdi!

Antalya'ya Kar Yağdı, Karayolları Ekipleri Devreye Girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konya'ya bağlanan Akseki-Seydişehir karayolunda 10 kilometrelik bir alanda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Antalya'ya kar sürprizi

Antalya - Konya karayolunda sadece 10 kilometrelik yolda etkili oldu

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda sadece 10 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

10 kilometrelik alanda etkili oldu

Antalya'da geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağmura bıraktı. Akseki - Seydişehir yolunda da bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile birlikte yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı gece saat 23.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Battı Çıktı mevkiinde başlayarak Gidengelmez Dağları'nın eteklerine kadar yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kendini gösterdi.

Karayolları ekipleri harekete geçti

Bölgede yoğun ve etkili olan kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmalarının ardından ise yolda kalan araçlar yoluna devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı.

Antalya'ya Kar Yağdı, Karayolları Ekipleri Devreye Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.