Antalya'nın Kumluca İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Başladı
Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile çalışmalar sürüyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa