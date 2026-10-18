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Antalya Manavgat'ta kırmızı ışıkta geçen kamyon iki araca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Antalya Manavgat'ta kırmızı ışıkta geçen kamyon iki araca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Manavgat'ta D-400 Karayolu Çolaklı Süral Kavşağı'nda kırmızı ışığı ihlal eden kamyon, bekleyen otomobil ve kamyonete çarptı; 1'i Rus uyruklu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun ışıkta bekleyen otomobil ve kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i Rus uyruklu 2 kişi yaralandı. 27 Eylül tarihinde aynı kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın dorsesi altında kalan yabancı uyruklu iki kadın feci şekilde yaşamını yitirmişti.

Kaza; Antalya- Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hamza Bulut'un kullandığı 01 AZ 483 plakalı kamyon Çolaklı Süral Kavşağına geldiğinde önce kırmızı ışıkta beklemekte olan Rus uyruklu Igor Eduardoviç Kornilov'un kullandığı 07 BGE 001 plakalı otomobile, ardından da çarptığı araçla birlikte Mustafa Öcal'ın kullandığı 07 LD 778 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonun kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rusya vatandaşı Aleksey Kornilov ile pikapta yolcu olarak bulunan Fatma Öcal yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamayan kamyonet sürücüsü Mustafa Öcal, kırmızı ışıkta beklediği sırada önce arkasından ardından da yan taraftan kendi aracına çarpıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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