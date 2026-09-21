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Antalya Korkuteli'de 3 kişiyi uykularında öldüren zanlı cezaevine gönderildi

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Antalya Korkuteli'de 3 kişiyi uykularında öldüren zanlı cezaevine gönderildi
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini uykularında tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Kaçarken yakalanan zanlının adliyeye sevk edildiği, olaya tanıklık eden 3 çocuğun koruma altına alındığı öğrenildi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini uykularında tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun'un (36) ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Sefer Coşkun, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından uyumakta olan eşi Ayşegül Coşkun, kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) silahla kurşun yağdırdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya tanıklık eden 3 çocuk koruma altına alınırken, kaçan cinayet şüphelisi Sefer Coşkun, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemleri için karakola götürülen Coşkun, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanıp, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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