İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Antalya-Konya Yolunda Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Geçişler Kapandı

Antalya-Konya Yolunda Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Geçişler Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı. Güvenlik için araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda sabah 08.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle saat 15.30 itibarıyla Akseki ve Seydişehir yönü tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayarak Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği ve bölgede kar yağışı, tipinin etkisini artırdığı bildirildi. Akseki-Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise buzlanma, fırtına ve tipinin etkili olduğu ve zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü bildirildi. Hava sıcaklığının da eksi on dereceye kadar düştüğü bölgede, buzlanma ve tipi nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir tır ve çekicilere kapatıldı. Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları Alacabel ekipleri buzlanma ve tipi olan bölgede çok sayıda iş makineleri ile aralıksız olarak tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santime kadar yükseldiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title