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Antalya-Konya Karayolu'nda Ulaşım Normale Döndü

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Antalya-Konya karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ulaşıma normal seyrine döndü. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaparak sürücülerin güvenliğini sağladı.

Antalya- Konya karayolunda kar yağışı sonrası ulaşım normale döndü

Karayolları ekipleri yolda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor

ANTALYA - Antalya- Konya karayolunda ulaşım normale döndü. Gece saatlerinde 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini yitirdi.

Antalya'da özellikle doğu ilçelerinde 2 gündür etkili olan yağmurun ardından yüksek kesimlerde ise kara çevirdi. Kar yağışı saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren başlayıp Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam etti.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya - Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolun açık tutulmasını sağladılar. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaşırken, karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinde zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren yolda buzlanmadan dolayı tuzlama çalışması sürdürüyor.

Antalya-Konya Karayolu'nda Ulaşım Normale Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - 3.Sayfa
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