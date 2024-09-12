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Antalya-Konya D-687 Karayolunda Şarampole Yuvarlanan Otomobil Kazasında Sürücü Başından Vuruldu

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Antalya-Konya D-687 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, başından domuz avında kullanılan mermiyle vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya- Konya D-687 kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı çıkıp hastanede hayatını kaybeden sürücünün, başından, domuz avında kullanılan mermiyle vurulduğu ortaya çıktı. Ekipler, olayın yorgun mermi olabilme ihtimalini de göz önüne alarak araştırmasını sürdürüyor.

Antalya- Konya D-687 kara yolunda Çardak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametinden Konya istikametine seyir halindeki Mehmet Yücedağ'ın (34) kullandığı 07 LS 667 plakalı otomobil, Manavgat Çardak Mahallesi sınırlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Yücedağ, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Yücedağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serik Devlet Hastanesinde yapılan tedavi sırasında, Mehmet Yücedağ'ın başında kurşun izi olduğu, avcılar tarafından domuz avında kullanılan mermiyle vurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Olay yerinin avlanma bölgesi olduğunu da göz önünde bulunduran JASAT ekipleri, Mehmet Yücedağ'ın yorgun mermiyle vurulabilme ihtimalini de değerlendiriyor.

Olaya ilişkin fail ya da faillerin bulunması için başlatılan soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil antalya trafik Konya

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