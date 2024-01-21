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Antalya Kepez'te 3 çocuk annesini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

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Antalya Kepez ilçesinde yaşanan olayda, Uşaklı 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy'u 17 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Kepez ilçesinde Uşaklı 3 çocuk annesini 17 yerinden bıçaklayak hayattan koparan koca tutuklandı.

Olay, 15 Ocak gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz (33), Uşaklı 3 çocuğunun annesi olan Burcu Gezersoy (26) ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içerisinde Burcu Gezersoy ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uşaklı 3 çocuk annesi Gezersoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren ise Yılmaz Gündüz hastanede devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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