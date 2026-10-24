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Antalya Kaş'ta 5 şüphelinin adreslerinde 22 bin sentetik hap ele geçirildi

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Antalya Kaş'ta 5 şüphelinin adreslerinde 22 bin sentetik hap ele geçirildi
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Antalya İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında Kaş'ta 5 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı, 22 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan aramaların ardından olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaş ilçesinde 22 bin adet sentetik hap gele geçirildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Armalarda 22 bin adet sentetik hap ele geçirilirken olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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