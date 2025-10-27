Haberler

Antalya Havalimanı'nda Yasa Dışı Malzeme İmha Operasyonu: 5 Memur Tutuklandı

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 10 memur, imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ve yasa dışı bir şekilde piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, çok sayıda içki, tütün, parfüm ve elektronik sigara gibi ürünler ele geçirildi. 5 memur tutuklandı.

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdiği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 memurdan 5'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından '5607 sayılı kanununa muhalefet' suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdiği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 10 şüpheli şahsın ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait 2 bin 417 paket kartuş, 13 adet atomizer, 11 adet sigara kiti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 2 şahıs serbest bırakılırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 5 şüpheli ise 'zimmet 5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
