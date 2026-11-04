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Antalya Gazipaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 3 gün sonra öldü.

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Antalya Gazipaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 3 gün sonra öldü.
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 Kasım günü saat 01.00 sıralarında otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü ağır yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nden ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 1 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Gumbar idaresindeki 07 BFK 071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada otomobilin altında kalan sürücü Raşit Gumbar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Gumbar'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gumbar, buradaki ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun tedavi altına alınan Raşit Gumbar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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