Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden polis memuru, Antalya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle arkadaşları tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Dün İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlçin Işık (49), Antalya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen resmi törenle mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törene İl Emniyet Müdürü İlker Arsan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Işık'ın anne-babası ve eşinin yanı sıra şube müdürleri ile çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Yakınları gözyaşı döktü

İlçin Işık'ın mesai arkadaşlarının omuzlarında gelen cenazesi sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 1996 yılında polis okulundan mezun olduktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan İlçin Işık, sırasıyla Van, Burdur ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen tören ve okunan duaların ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA