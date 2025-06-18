Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi
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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen rütbe terfi töreninde İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, polisliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Törende terfi eden personel tebrik edilirken, sadakat ve vicdan vurgusu yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende bir üst rütbeye terfi eden personel için anlamlı bir tören yapıldı. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, polisliğin yalnızca prosedür değil, vicdan ve sadakatle yapılan bir meslek olduğunu vurguladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İl Emniyet Müdürü Arslan, rütbe almanın bir makam değil, büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. "Unvanlar değişse de değişmeyen tek şey devletimize ve milletimize olan sadakatimizdir" diyen Arslan, polisliğin sadece suçla mücadele değil, toplumla bağ kurma mesleği olduğunu ifade etti.

"Bizim gücümüz, inancımızdan, ahlakımızdan ve milletimize duyduğumuz sevgiden gelir"

Arslan, konuşmasında törende yaptığı konuşmada, "Başak büyüdükçe başını eğer. Rütbe arttıkça kibir değil, tevazu artmalı. Bu yol tamam oldum deme yolu değil; her yeni unvan, daha büyük bir yükümlülüktür. Bizim gücümüz, inancımızdan, ahlakımızdan ve milletimize duyduğumuz sevgiden gelir" dedi.

"Rabbim vicdanınızı kirletmesin"

Konuşmasının sonunda tüm terfi eden personeli tebrik eden Arslan, "Rabbim vicdanınızı kirletmesin, adalet terazinizden şaşırtmasın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz açık, yıldızınız parlak olsun" ifadelerini kullandı. Tören, rütbe takdimi ve ailelerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen rütbe terfi töreni İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Teftiş Kurulu Antalya Çalışma Merkezi Koordinatörü Mustafa Levent Köse, Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Özdemir, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve personelin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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