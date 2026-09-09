Antalya’daki yangınlarla ilgili paylaşım yapan sosyal medya hesabına soruşturma

Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 'Yörükeli Hareketi Antalya' adlı hesap hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu" değerlendirilen paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün, söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunuldu.

Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne; sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı