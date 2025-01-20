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Antalya'daki Yangında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'daki Yangında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ikinci el eşya satılan bir dükkanda çıkan yangında yaralanan 62 yaşındaki Ahmet Özen, 16 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Yangında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayın kundaklama şüphesi ile araştırıldığı bildirildi.

Antalya'da ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangında yaralanan 62 yaşındaki Ahmet Özen, 16 gündür Konya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özen'in vefatının ardından yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 3 Ocak'ta Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katındaki ikinci el eşya satılan dükkanda meydana geldi. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tüm apartmanı saran alevlere müdahale ederken, spotçu dükkanları bulunan Lokman Yılmaz, Mete Durupınar ve bitişikteki çamaşırhane sahibi Ahmet Özen (62) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangından kundaklama çıktı

Yaralılardan Mete Durupınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Ahmet Özen ise Konya'ya sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı noktada çakmak gazı kutusu bulması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekiplerin çalışması sonucu Mete Durupınar ile aynı apartmanın üst katında ikamet eden Ufuk B. arasında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Ufuk B. olaydan birkaç saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde daha önce alışveriş nedeniyle Mete Durupınar'la aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu belirten Ufuk B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında yaralanan ve Konya'ya sevk edilen Ahmet Özen'den 16 gün sonra acı haber geldi. Özen'in 2 haftalık yaşam mücadelesinin ardından geçen perşembe akşam saatlerinde tedavi gördüğünü Konya'daki hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ahmet Özen'in vefatının ardından yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Özen'in cenazesi işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilerek cuma günü defnedildi.

Çamaşırların bitmesini bekliyormuş

Öte yandan hayatını kaybeden çamaşırhane sahibi Özen'in yangın anında yıkanan çamaşırların bitmesini beklediği ve alevlerin bir anda çevresini sarmasıyla yaralandığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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