Antalya'daki Orman Yangınlarına Hava ve Kara Müdahalesi

Antalya'daki Orman Yangınlarına Hava ve Kara Müdahalesi
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Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevki ve Alanya'da çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınların etkisi, yoğun müdahale sonucu azaldı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevki ile Alanya ilçesinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu etkisini kaybettiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu mevkiinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediliyor. Aynı saatlerde Alanya'da meydana gelen bir diğer orman yangınına ise ilk etapta 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. Müdahale sonrası her iki yangının etkisinin azaldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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